Atalanta-Roma 2-1: giallorossi in crisi, i bergamaschi prendono il volo

Ora è crisi vera per la Roma che, nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A perde lo scontro diretto con l'Atalanta che vince 2-1 grazie alle reti di Palomino e Pasalic e porta a casa tre punti pesantissimi. I bergamaschi, infatti, prendono il volo e consolidano il quarto posto portandosi a +6. La Roma, invece, rimedia il terzo ko consecutivo per la prima volta da maggio 2014 facendo rumoreggiare i tifosi che speravano in una stagione diversa.Dopo il precedente ko contro il Bologna, Fonseca opera una piccola rivoluzione cambiando cinque pedine. I cambi fanno bene ai giallorossi che giocano un primo tempo frizzante in una partita ricca di occasioni. A sbloccare il match chiudendo i primi 45 minuti in vantaggio è proprio la Roma che buca la porta avversaria con Dzeko. Nella ripresa, però, tutta cambia. L'Atalanta cambia giro e ribalta la situazione. Dopo aver trovato il pareggio con Palomino, trova la rete del vantaggio e della vittoria con Pasalic.Una vittoria importante per i nerazzurri non solo per il campionato, ma anche per la Champions League in vista degli ottavi di finale contro il Valencia. Per la Roma, invece, tanti punti interrogativi e tanti problemi da risolvere.