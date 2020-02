YOKOHAMA - Un centinaio di membri sani dell'equipaggio sono pronti ad essere sbarcati oggi dalla nave Diamond Princess, nella baia di Yokohama, in Giappone. A renderlo noto il ministero della Salute nipponico spiegando che sono circa 150 le persone rimaste a bordo, la maggioranza straniere.Tra queste, il comandante italiano Gennaro Arma che sarà l'ultimo ad abbandonare la nave. I membri dell'equipaggio verranno condotti in un centro specializzato nella prefettura di Saitama, a nord di Tokyo, dove già ieri sono state trasferite le prime 91 persone sbarcate. L'equipaggio rimarrà in osservazione per due settimane per poi essere eventualmente dimesso.