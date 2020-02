Cala il sipario sul Carnevale di Putignano: annullati tutti gli eventi

«A causa dei recenti avvenimenti che stanno interessando il nostro Paese – dichiara la sindaca di Putignano Luciana Laera – nel rispetto delle precauzioni relative al contenimento della diffusione del Covid-19, di concerto con il CdA della Fondazione Carnevale, abbiamo ritenuto opportuno sospendere la manifestazione e gli eventi di Carnevale in programma domani, sabato 29 febbraio».«La decisione è scaturita dall’esigenza di limitare i trasferimenti e le aggregazioni per un appuntamento che avrebbe coinvolto migliaia di persone provenienti da ogni zona di Italia. In perfetta coerenza con le linee guida e le limitazioni stabilite dalle autorità nazionali, dall’Ordinanza Regionale del 26 febbraio 2020 e dal COC riunitosi nella tarda serata di ieri 27 febbraio 2020».«Questa edizione è stata un grande successo, un esempio di maturità culturale, una vittoria di tutta la cittadinanza. Abbiamo accolto le innovazioni con coraggio, dimostrando che la nostra manifestazione è forte, solida e autorevole. Ci rivediamo all’evento estivo con lo stesso entusiasmo di oggi. Da ultimo è mio dovere invitare la cittadinanza a seguire le misure di prevenzione pubblicate sul sito istituzionale, con tutte le informazioni e le risposte alle domande sul tema».