Regionali, Abaterusso: “Bellanova alleata di Salvini. Si vergogni!”

BARI - “La ministra Bellanova, invece di governare e spiegare cosa ha fatto lei in tanti anni di governo, ci dice che farà campagna elettorale insieme a Salvini per far perdere il centrosinistra in Puglia. Lei ed il suo dante causa hanno disastrato il Pd, il centrosinistra, l’Italia e adesso, invece di chiedere scusa, pretendono di dare lezioni sul buongoverno. Peraltro, lei che parla di notabili, dalla Puglia è scappata e si è rifugiata nel porto sicuro dell’Emilia-Romagna pur di conservare lo scranno parlamentare. E da lì lavora per tentare di consegnare la Puglia a Salvini, come da volontà del suo capo. Non ci riuscirà perché il suo odio smisurato le ricadrà addosso, ma il suo atteggiamento merita solo una parola: Vergogna!”. Così in una nota il Presidente il Gruppo consiliare LeU/I Progressisti,Segretario regionale di Articolo Uno Puglia.