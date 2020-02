Natalia Paragoni (intervista): «Moda e make-up? Il mio presente e il mio futuro»

L’ospite odierno arriva dal salotto del noto programma condotto da Maria De Filippi, stiamo parlando del dating show “Uomini e Donne”, trasmissione di cui ne è stata l’indiscussa protagonista nella scorsa stagione.R: «Molto bene, grazie!».R: «L’esperienza di “Uomini e Donne” prima di tutto l’ho voluta intraprendere principalmente per me stessa, per il mio lavoro e per esperienza, “crescita” personale. Allora non pensavo di trovare l’amore…».R: «Proprio la crescita personale come donna, e soprattutto stima e sicurezza in me stessa perché dentro quell’ambiente devi per forza essere forte e sicura».R: «Perché alle persone che mi seguono avevo detto che avrei risposto a tutto in modo sincero, e una promessa è una promessa; così quando mi hanno chiesto di lui io semplicemente ho espresso il mio parere, esprimendo il mio punto di vista da persona che lo conosce».R: «Sì, salvo una cosa soltanto, perché come avete capito non è una persona con cui potrei dialogare tranquillamente... Salvo soltanto il fatto che anche grazie a lui ho potuto conoscere quello che ora è il mio ragazzo».R: «Le certezze su Ivan non ci sono mai state… Ho voluto approfondire la conoscenza perché non volevo limitarmi solo a un sentore mio personale, “a pelle”. Quindi quando arrivò Andrea di certezze su Ivan non ne avevo più, e in quella puntata se non fosse arrivato Andrea me ne sarei andata».R: «L’essere un uomo deciso, perché come avete visto non mi toglieva gli occhi di dosso. Io ero felice che un uomo che mi vedeva per la prima volta mi guardasse interrottamente e con tanta insistenza; poi è un bel ragazzo, quindi…».R: «La semplicità del nostro rapporto ci porta ad avere piena fiducia l’una dell’altro, e soprattutto c’è tanto rispetto. I nostri sguardi non sono mai cambiati, e nemmeno le litigate…».R: «La mia vita è tutto ciò che ho sempre voluto! Sono ambiziosa e voglio crescere sempre di più, ma in pochi mesi è cambiato tutto e ora sono veramente felice!».R: «Lavoravo già nella moda, e introdurmi in questo mondo ancora di più mi affascina. E poi in questo settore conosci sempre molta gente... Il mio compagno di viaggio è il mio “stylist” Giulio che mi aiuta mi consiglia e insieme creiamo, sviluppiamo sempre nuove idee e progetti».R: «Ce ne sono molti, ma per me il più importante di tutti è Versace proprio perché non tratta solo l’aspetto moda, ma ne ha fatto la storia dimostrando tanto amore per le donne. E poi si tratta di uno stile che si addice molto alla mia persona».R: «Il capo più importante per il mio guardaroba sono le borse, e tanti accessori!».R: «Sono appassionata di makeup fin da piccola! Sono sempre stata creativa e il beauty è stata la mia valvola di sfogo e anche il mio più grande talento... Ho studiato e lavorato per anni in questo settore, e ho voluto portare avanti questa passione e trasmetterla alle persone che mi seguono. Ho un armadio solo di prodotti cosmetici. Ho sempre disegnato, e farlo sul mio viso o quello di altre donne è una soddisfazione. Sto collaborando con tanti brand di makeup & beauty e voglio crescere sempre di più fino a realizzare quello che è la mia linea di makeup e, non si sa mai, forse anche scuole di makeup o centri specializzati nella cura della persona».R: «Sono il mio presente e il mio futuro, e cercherò sempre di dare il massimo e fare del mio meglio per realizzare i miei sogni e dare speranze a ragazze come me».