Dopo il 2-2 ottenuto nel derby con il Bari, spetterà al Monopoli aprire la ventiseiesima giornata del Girone C della Serie C 2019-2020. A partire dalle 20.45 di sabato 15 febbraio i biancoverdi saranno impegnati a Teramo contro una compagine che sta risalendo verso le posizioni di classica che contano in chiave play off.Un obiettivo che per il Monopoli è a portata di mano, ma che non vorrà farsi ugualmente sfuggire puntando - dopo il 2-0 sul campo del Catania - alla seconda impresa consecutiva lontana dal Veneziani. L'impianto monopolitano per i lavori di rifacimento del prato del Gustavo Ventura ospiterà alle ore 15.00 di domenica 16 febbraio 2020 lo scontro salvezza tra il Bisceglie e la Sicula Leonzio.