Putignano, “L’ultima corrida” trionfa alla 632ª edizione del Carnevale

PUTIGNANO - Si è conclusa oggi, sabato 22 febbraio, dopo il rinvio del Martedì grasso, la, una delle manifestazioni carnevalesche più antiche d’Europa. A calare il sipario su settimane di festa, spettacoli e tradizione è stata l’ultima grande giornata di sfilate e riti simbolici che hanno animato la città di Putignano.

Il carro allegorico vincitore di questa edizione è stato “L’ultima corrida”, Maestri Vito e Paolo Mastrangelo, Associazione Carta e Colore, che ha conquistato la giuria imponendosi su “Il Messia”, classificatosi al secondo posto, e “It's my Life”, terzo. In parata sette carri allegorici in concorso, due fuori gara, quattro gruppi mascherati e sette maschere di carattere, protagonisti di una giornata scandita da musica, colori e spettacoli, alla presenza di numerose autorità istituzionali.

Dopo la sfilata dei carri, alle 22, da Piazza Teatro è partito il tradizionale corteo funebre per il Funerale del Carnevale, rito simbolico curato dall’Associazione Amici di Argo. Al Palco Grande si è poi svolta la cerimonia di premiazione, con i riconoscimenti assegnati dalla giuria tecnica e dal voto del pubblico tramite app, alla presenza di Andrea Colamedici, delle autorità cittadine e della Fondazione Carnevale di Putignano.

A chiudere ufficialmente la 632ª edizione, il rito della Campana dei Maccheroni, a cura dell’Associazione La Zizzania, con l’ultima grande scorpacciata collettiva di pasta al sugo di carne, vino, farinella e leccornie, simbolo conviviale del commiato dal Carnevale.

Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano ed è promosso e sostenuto dalla Città di Putignano, dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo, confermandosi un appuntamento centrale nel panorama culturale nazionale.