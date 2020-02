Serie D: il Bitonto pareggia a Taranto, Foggia ko a Casarano

- Nell’ ottava giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto ha pareggiato 0-0 a Taranto nel primo dei tre derby pugliesi di questo turno di campionato, ed è primo in classifica con 54 punti. Gli jonici sono sesti a quota 39. Il Foggia ha perso 1-0 a Casarano nel secondo derby pugliese ed è secondo a 51 punti. Per i salentini decisivo il gol realizzato nel secondo tempo da Favetta, tiro di destro. Il Casarano è quinto a 41 punti. Il Cerignola ha vinto 4-2 allo Stadio “Domenico Monterisi” col Sorrento ed è terzo con 49 punti.Nel primo tempo in vantaggio il Cerignola con Longo di sinistro. Ha raddoppiato Sansone su punizione. Rodriguez ha realizzato la terza rete, tiro a porta vuota. Il Cerignola è andato in gol per la quarta volta ancora con Rodriguez di destro. Nel secondo tempo i campani hanno segnato con Herrera, tiro rasoterra. La Monica ha realizzato di sinistro il secondo gol del Sorrento. Il Fasano ha pareggiato 0-0 allo Stadio “Vito Curlo” col Gladiator ed è settimo a quota 34.Nel terzo derby pugliese il Brindisi ha pareggiato 0-0 allo Stadio “Franco Fanuzzi” col Nardò ed è dodicesimo con 30 punti. Il Nardò è tredicesimo a quota 27. Il Gravina ha vinto 3-1 in casa col Gladiator ed è nono a 31 punti. L’Altamura ha perso 1-0 in trasferta con la Nocerina ed è decima con 31 punti. L’Andria ha perso 3-1 fuori casa contro il Grumentum Val d’Agri ed è quartultima a 26 punti.