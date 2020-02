'I bambini sono una speranza', l'ultimo libro di Papa Francesco

- E' da pochi giorni nelle librerie l'ultima opera di Papa Francesco, “I bambini sono speranza”, dedicata ai lettori più piccoli, e impreziosita dalle illustrazioni vivaci e colorate di Sherree Boyd, artista newjorchese ma nata in Italia, che susciteranno la simpatia dei bambini che avranno la fortuna di leggere questo testo.In questo libricino (32 pagine), il messaggio del Sommo Pontefice è universale, si rivolge ai più piccoli, invitandoli ad abbracciare lo spirito della condivisione, della tolleranza e della pace.Francesco parla ai bambini in modo semplice e diretto, come un nonno speciale e li invita a essere generosi, a non aver paura di piangere, a fare del bene nella vita, ma anche a sorridere, a fare squadra, a gioire e sprigionare allegria.Libro “politico” se ce n'è uno di Papa Francesco, come sottolineato puntualmente da padre Antonio Spataro, direttore di “Civiltà Cattolica”, curatore del pensiero papale nel testo scritto, che è riconducibile ai cardini spirituali e sociali del pontificato di Bergoglio.Basata sul motto evangelico cristiano “Lasciate che i pargoli vengano a me”, l'opera raggiungerà dritta ed efficace il cuore innocente dei lettori più piccoli, ma non lascerà indifferenti i loro genitori e, a maggior ragione, i loro nonni.Il libro, che contiene un inserto riflettente in cui ogni bambino ritroverà la sua immagine, riporta, nella quarta di copertina, il famoso detto bergogliano “Il Papa prega per voi, voi pregate per me”.Papa Francesco, “I bambini sono speranza”, Editore Salani, Milano 2020, pagine 32, euro 12,90.