Bari, arrivano i cassonetti intelligenti: al via il nuovo sistema di raccolta rifiuti
BARI - Presentato questa mattina a Bari, nella sala giunta di Palazzo della Città, l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata su strada con l’installazione dei primi 51 cassonetti intelligenti. Le nuove postazioni saranno a breve collocate nei quartieri Madonnella e Umbertino.
Si tratta del primo lotto di un progetto più ampio che prevede complessivamente 282 postazioni, finanziato in parte dal PNRR (Misura M2C.1.1 I 1.1 - Linea A) e in parte dal Pon Metro Plus, per un investimento totale di circa 3 milioni e 413 mila euro.
L’iniziativa punta a modernizzare il sistema di raccolta dei rifiuti urbani, migliorando l’efficienza della differenziazione e contribuendo a mantenere il contesto cittadino più pulito e salubre.
Nel corso della conferenza è stata presentata anche la campagna di comunicazione “Giusto un gesto”, realizzata dall’agenzia L’Arancia, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del nuovo sistema e promuovere comportamenti sostenibili.
All’incontro sono intervenuti il sindaco Vito Leccese, l’assessora all’Ambiente Elda Perlino, la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro, il direttore rapporti territoriali di CONAI Luca Piatto, il direttore generale di Amiu Antonello Antonicelli e i rappresentanti dell’agenzia di comunicazione coinvolta nel progetto.
Il nuovo sistema rappresenta un passo verso una gestione più innovativa e sostenibile dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e i servizi offerti ai cittadini.