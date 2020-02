Serie A: Lecce-Spal banco di prova importante per i salentini

Nella quinta giornata di ritorno di Serie A il Lecce giocherà domani alle 15 in casa contro la Spal. Per i pugliesi sarà una partita abbastanza insidiosa. Gli emiliani dopo la sconfitta 2-1 allo Stadio “Paolo Mazza” col Sassuolo e l’arrivo a Ferrara del nuovo allenatore Luigi Di Biagio, subentrato all’esonerato Leonardo Semplici, cercheranno di vincere per iniziare a risalire in classifica. Il Lecce dovrà ottenere i tre punti dopo il successo 3-2 a Napoli per fare un passo in avanti verso la salvezza.L’allenatore dei salentini Fabio Liverani dovrà rinunciare a Babacar, Meccariello e Farias infortunati. Esterni Deiola e Saponara. Regista Mancosu. In attacco Lapadula e Falco. Il tecnico della Spal Luigi Di Biagio non avrà a disposizione Cerri D’Alessandro Vicari e Dabo infortunati. Sulle fasce Missiroli e Strefezza. Trequartista Valoti. In avanti Petagna e Di Francesco. Arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Le due squadre si affronteranno per la prima volta in Serie A allo Stadio “Via Del Mare” di Lecce. Assisteranno alla partita 15000 spettatori, 100 arriveranno da Ferrara.