Celine Dion: esce oggi il vinile in colore rosso di 'Courage'

Oggi, venerdì 14 febbraio, esce la versione doppio vinile di colore rosso di "COURAGE", l’album di inediti in inglese di Celine Dion, arrivato a tre anni di distanza dal successo del disco in lingua francese, "Encore Un Soir" (#3 in Italia, 1 milione e mezzo di copie vendute su scala globale), e a sei anni dall'ultimo lavoro in lingua inglese, "Loved Me Back To Life". La nuova versione 2 LP include un booklet di 16 pagine con testi delle canzoni e foto esclusive.“Courage” è un disco eclettico, un mix di ballate e canzoni up-tempo, già disponibile ovunque su CD, versioni standard e deluxe rispettivamente con 16 e 20 canzoni, e in digitale (https://SMI.lnk.to/courage).Per la realizzazione di questo disco, CELINE DION si è avvalsa della collaborazione di produttori, autori e artisti di altissimo livello come LP, Steve Aoki, Dan Wilson, Johan Carlsson, Ross Golan, Skylar Grey, Jon Levine, Greg Kurstin, Eg White, The Stereotypes, Freddy Wexler, Andrew Wells, Erik Jörgen Elofsson, Anton Mårtensson, Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles, Dallas Koehlke e DallasK.Celine Dion è attualmente impegnata in una imponente tournée mondiale, il “Courage World Tour”, che arriverà anche in Italia per un unico, imperdibile concerto il 25 luglio al LUCCA SUMMER FESTIVAL (produzione Di&GI – D’Alessandro & Galli).L'icona pop canadese si esibirà, a più di 10 anni dal suo ultimo concerto nel nostro Paese, nello scenario mozzafiato delle Mura di Lucca in quella che si preannuncia come una serata all'insegna della classe e dell'eleganza.Con più di 250 milioni di album venduti in tutto il mondo, Celine Dion è una delle artiste più riconosciute, amate e di successo nella storia della musica pop. Ha vinto 5 Grammy Awards, 2 Academy Awards, 7 American Music Awards, 20 JUNO Awards e un sorprendente 40 Félix Awards. In occasione della vittoria del Diamond Award ai World Music Awards 2004, le è stato riconosciuto lo status di artista femminile più venduta di tutti i tempi. Nel 2016 i Billboard Music Awards le hanno conferito il Lifetime Achievement Icon Award. Di recente, Celine è stata nominata da l'Oréal Paris nuova portavoce globale dell’azienda.I biglietti per la data italiana sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com.Per tutte le info www.dalessandroegalli.com - Infoline 0584 46477).