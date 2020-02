Serie A: Ronaldo e De Ligt affossano la Fiorentina

La Juventus riscatta la sconfitta subita a Napoli battendo per 3 a 0 una Fiorentina apparsa poco brillante dopo le fatiche settimanali della Coppa Italia e priva di Caceres e Milenkovic in difesa.Dopo qualche brivido iniziale sventato dai guantoni di Szczesny, i bianconeri hanno dominato la partita prendendo le misure al centrocampo e alle ripartenze viola. Ci ha pensato Ronaldo a sbloccare il risultato su calcio di rigore concesso al 40'per un fallo di mano di Pezzella.Nella ripresa i padroni di casa hanno raddoppiato all'80'. L'arbitro Pasqua ha concesso un nuovo rigore dopo un'incursione di Bentancur in area fermata in maniera fallosa da Ceccherini. Ronaldo ha realizzato la doppietta personale e il diciannovesimo gol in serie A.La terza rete della squadra di Sarri è arrivata al 91’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dybala, De Ligt ha battuto di testa l’estremo difensore avversario.