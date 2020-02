'Si vive una volta sola', Verdone presenta a Bari la sua nuova pellicola girata in Puglia

BARI - Nove settimane di lavorazione nella calda estate 2019, in cui sono state coinvolte diverse località del Salento (Otranto, Castro, Diso, Santa Cesarea Terme, Melendugno, Porto Badisco, Sant’Andrea e Serrano), la città di Bari e la sua provincia (Conversano, San Vito di Polignano a Mare e Monopoli), per raccontare la vicenda di “Si vive una volta sola”, il nuovo film di e con Carlo Verdone, che per la prima volta nella sua carriera artistica ha girato interamente in Puglia.Prima dell’uscita nelle sale del film, prevista per mercoledì 26 febbraio, il regista e attore Carlo Verdone e il cast artistico, con Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora, e il produttore Luigi De Laurentiis, hanno voluto incontrare la stampa pugliese al Cineporto di Bari per raccontare la vicenda del film, ma anche le bellezze di una regione che Verdone ha voluto scoprire e immortalare nel suo 27mo film.Presenti alla conferenza stampa Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Loredana Capone, Assessore Regionale all’Industria Culturale e Turistica, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e della Città Metropolitana di Bari, Simonetta Dellomonaco, Presidente di Apulia Film Commission, Antonio Parente, Direttore generale Apulia Film Commission, e Luca Scandale, Dirigente per la Pianificazione Strategica di Pugliapromozione. A moderare l’incontro il giornalista Marco Spagnoli.Scritto da Carlo Verdone, Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino, il film racconta di un quartetto di medici, tre uomini e una donna, tanto abili in sala operatoria – visto che persino il Papa si affida alle loro cure - quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata. Il professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) guida una formidabile équipe medica composta dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), dall’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora): un team di eccellenti professionisti della medicina ma anche e, soprattutto, un gruppo di insospettabili e implacabili maestri della beffa, sorprendenti nel gioco di squadra e insuperabili nel partorire scherzi spietati, specialmente se la vittima di turno è il loro amico Amedeo.Ma la vita è piena di sorprese e durante uno sconclusionato viaggio on the road verso i mari del Sud d’Italia - fra incontri surreali, stupefacenti rivelazioni ed esilaranti avventure - i quattro amici inciamperanno in un’esperienza che non dimenticheranno mai, un colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Perché tutto può succedere se sotto un camice bianco, dietro uno stetoscopio, batte un cuore da adolescente. “Si Vive Una Volta Sola” è una irresistibile, beffarda radiografia dei nostri tempi del regista romano che ancora una volta ci regala uno spaccato del presente attraverso il suo sguardo acuto, dissacrante e sempre originale.Prodotto da FilmAuro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, il film è sostenuto da Regione Puglia con Apulia Film Commission e Pugliapromozione, ormai presenti in simbiosi in quasi tutti i festival e manifestazioni internazionali di cinema, per la prima volta insieme a sostegno di un’opera cinematografica.“Ci siamo! Tra pochi giorni tutta l’Italia potrà ammirare le bellezze della Puglia con lo sguardo unico di Carlo Verdone. Essere qui per l’anteprima del suo film è un’emozione particolare, perché la Puglia farà da cornice alle vicende umane e ai sentimenti che il maestro Verdone ci racconterà nel suo ultimo film, vicende che in fondo toccano corde che appartengono alla vita di ciascuno di noi. Investiamo tanto nel cinema non solo perché crediamo che la cultura sia un elemento centrale di crescita della società e dell’economia, ma perché è uno straordinario modo per creare legami tra noi e il resto del mondo. Di sicuro è fortissimo e vero il legame che si è creato tra la Puglia e Carlo Verdone, che con la sua produzione ha chiuso in bellezza un anno straordinario per il cinema nella nostra regione” dichiara Michele Emiliano - Presidente Regione Puglia.“Sta per arrivare nelle sale la nuova opera di un grande regista e attore italiano amico della Puglia, Carlo Verdone. Un professionista attento e profondamente innamorato della nostra terra che, insieme alla sua storia, questa volta, sui grandi schermi, ha scelto di portarci anche un po’ della nostra. Dai tramonti a picco sul mare alle case di calce, dalle passeggiate lente alle corse tra i vicoli e le architetture delle nostre città. Che poi quello che conta sono le connessioni sentimentali con i luoghi e le persone, quella fiamma che si accende tra chi arriva e chi invece ci sta, ci vive, ci resta, perché è quella e solo quella che poi ti fa venire voglia di tornarci. E Carlo Verdone ci torna spesso in Puglia, grazie anche al rapporto ormai consolidato con il Festival del Cinema Europeo, e tra le tante parole di stima spese a favore del nostro lavoro e della grande attenzione che la Regione, con Apulia Film Commission, ha riservato in questi anni al cinema, c’è una cosa che mi ha colpito più di ogni altra: l’apprezzamento per le maestranze e tutte le professionalità che nel cammino che ha portato alla realizzazione di “Si vive una volta sola” ha incrociato. Perché è importante poter contare su un ecosistema che funziona, su una macchina rodata pronta a fornirti tutto l’aiuto e le competenze di cui hai bisogno, perché questo significa meno rompicapi per le produzioni ma nuova economia per i territori che le ospitano. Insomma in Puglia il cinema mette radici e il fertilizzante sono proprio gli operatori che offrono un contributo fondamentale all’intera filiera”, ha commentato Loredana Capone, Assessore Regionale all’Industria Culturale e Turistica.