Stadio San Nicola: domenica prossima riapre la tribuna est superiore per Bari-Avellino

La giunta comunale ha approvato ieri il progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell’adeguamento funzionale delle curve nord (15.555 posti) e sud (14.301 posti), della tribuna ovest inferiore (5763 posti) e della tribuna stampa (circa 200 posti) dello stadio San Nicola mediante la sostituzione delle sedute e il ripristino delle relative gradinate.L’intervento, in linea con i “Criteri infrastrutturali” del “Sistema licenze nazionali”, sarà inserito nel nuovo Piano triennale delle opere pubbliche e determinerà un sensibile miglioramento della fruibilità dell’impianto sportivo comunale, con particolare riguardo alla sicurezza e comfort degli spettatori e al supporto agli organi di comunicazione.Questo pomeriggio il sindaco Antonio Decaro e l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli si sono recati al San Nicola.“Con l’approvazione di questo provvedimento - ha commentato Decaro - avviamo le procedure che ci consentiranno, una volta individuate le risorse necessarie, di indire la gara per la sostituzione dei seggiolini negli altri settori del San Nicola, con l’obiettivo di offrire alla società e ai tifosi un impianto sempre più accogliente e più bello. Intanto prosegue il confronto con i progettisti dello studio di Renzo Piano, alla ricerca di ulteriori soluzioni per una piena rifunzionalizzazione dello stadio”.“Domenica prossima, in occasione della partita contro l’Avellino, sarà riaperta al pubblico la parte superiore della tribuna Est dove, come da cronoprogramma, sono stati completati gli interventi previsti - ha sottolineato Petruzzelli -. Mancano solo le lavorazioni relative alla numerazione dei posti a sedere e alla tinteggiatura di colore grigio delle vie di fuga, ma si tratta di finiture che ultimeremo nei prossimi giorni. Realizzate queste ultime, il cantiere interesserà la tribuna Est inferiore e, a seguire, quella Ovest superiore”.