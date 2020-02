Leo: “Incrementato l’investimento sulle borse di studio per i dottorati di ricerca”

Pubblicato l’Avviso pubblico numero 1/FSE/2020 “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII, XXXIV, XXXV Ciclo” per il finanziamento di borse aggiuntive regionali utili alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca nelle università pugliesi. Saranno finanziati i tre anni di borse di studio per il XXXV ciclo, mentre per le due precedenti edizioni saranno coperte per gli anni o i mesi rimanenti alla conclusione del corso. La misura è stata finanziata per 6 milioni di euro con risorse finanziarie relative all’Asse X - Azione 10.4 del POR Puglia 2014/2020.