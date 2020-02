Tennis donne: Belgio, Germania, Bielorussia e Russia volano alle finali di Federation Cup

- Nella Federation Cup di tennis donne si sono qualificate per le finali a squadre che si giocheranno dal 14 al 19 Aprile a Budapest in Ungheria, il Belgio che ha vinto 3-1 in casa col Kazakistan, la Germania che ha superato 4-0 in trasferta il Brasile la Bielorussia che ha trionfato 3-2 in Olanda, la Russia che ha sconfitto 3-2 fuori casa la Romania, la Slovacchia che ha battuto 3-1 in casa la Gran Bretagna la Spagna che ha prevalso 3- 1 in casa sul Giappone e la Svizzera, che ha superato 3-1 in casa il Canada.Nello spareggio a Tallin in Estonia l’Ucraina ha vinto 2-1 fuori casa contro l’Estonia e si è qualificata per i play off. Nel torneo di tennis maschile di Montpellier in Francia si sono qualificati per la finale il francese Monfils che ha sconfitto 7-6 6-2 il serbo Krajicevic e il canadese Pospisil che ha vinto 6-3 1-6 7-5 contro il belga Goffin. Nel torneo di Pune in India si sono qualificati per la finale il bielorusso Gerasimov che ha sconfitto 7-6 6-4 l’australiano Duckworth e il ceco Vesely che ha vinto 6-7 7-6 7-6 contro il lituano Berankis.