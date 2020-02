Tennis: l'americana Sofia Kenin trionfa agli Open d'Australia

L’americana Sofia Kenin ha vinto gli Open d’Australia di tennis donne. Ha sconfitto in finale a Melbourne in tre set, 4-6 6-2 6-2 la spagnola Garbine Muguruza. Per la Kenin che ha 21 anni, è stato il primo successo in uno Slam della sua carriera di tennista. Nelle semifinali la Kenin ha vinto 7-6 7-5 contro l’australiana Ashleigh Barty e la Muguruza ha superato 7-6 7-5 la rumena Simona Halep.La Kenin è nata a Mosca in Russia ma è arrivata in America a 4 anni. E’ stata scoperta e lanciata nella sua carriera di tennista da Rick Macci che in passato ha allenato le sorelle americane Serena e Venus Williams. Ha imparato molto nella sua carriera in particolare dalle tenniste Anna Kournikova e Kim Cljisters. Quando era giovanissima ha vinto negli Stati Uniti d’America l’Orange Bowl Under 14. Per la Kenin è stato un successo a sorpresa negli Open d’Australia ma meritato. E’ avviata sicuramente ad una importantissima carriera da tennista.