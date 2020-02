La Gioconda per la tv: "Sarà un kolossal"

ROMA - La scelta di far interpretare alla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso il ruolo di Isabella d’Aragona nel suo film “La Dama e l’Ermellino” si è rivelata più che una carta vincente.Il regista fiorentino Lorenzo Raveggi ne è pienamente convinto della somiglianza fra la giovane Carrisi e l’aragonese. Lui e molti studiosi sono certi che la duchessa di Milano e di Bari, napoletana di nascita, sia la Gioconda dipinta da Leonardo Da Vinci.Spinto dalla sua collaborazione con grandi distribuzioni americane fra le quali il colosso Netflix, si è messo già al lavoro per la TV e dunque per realizzare le puntate de La Gioconda. Un evento che vivrà anche uno straordinario exploit mediatico.Il regista ha pochi dubbi in merito: “La Gioconda avrà senz’altro un numero di spettatori spaventoso con grandi aspettative anche nei curiosi che amano da sempre il famoso dipinto. Certamente l’evento più atteso da intere generazioni soprattutto per il fascino e il mistero che circonda tale fantastico personaggio”.Il cast? Ovviamente Jasmine Carrisi affiancata da un cast stellare di Hollywood.Oltretutto, Raveggi ha l’obiettivo di portare la splendida Raffaella Di Caprio nel cast e per farle indossare le vesti della marchesa di Mantova e signora del Rinascimento, l’incredibile Isabella D’Este.Inoltre, verrà particolarmente curata la cura dei dettagli e la qualità dei costumi affidati alla professionalità e esperienza della sartoria l’Arlecchino di Perugia di Francesca e Novella Porrozzi, già a lavoro con la “Dama e l’Ermellino”.Le location anch’esse frutto di una spasmodica ricerca tuttora in corso, faranno emergere splendidi luoghi, ville e castelli di Toscana, Umbria, Lombardia senza tralasciare Campania e Puglia. Niente sarà lasciato al caso.