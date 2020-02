WASHINGTON - "Vediamo cosa succederà": lo ha detto presidente Donald Trump ha risposto alla domanda se l'amministrazione Usa valuti la sospensione dei collegamenti con i paesi più colpiti dal coronavirus, come l'Italia.Eventuali decisioni sulla restrizione dei viaggi nelle zone colpite saranno prese "al momento giusto", ha aggiunto il presidente Usa, spiegando come ci sono piani anche per quarantene su larga scala se necessario.