'Untore' del Coronavirus infetta decine di persone

- Un inglese, di 53 anni, è stato suo malgrado uno dei maggiori diffusori del coronavirus in Europa. Pare che l'uomo, infatti, avrebbe contratto la malattia a Singapore, mentre era in un convegno di lavoro, per poi 'iniziare' il contagio a 6 connazionali ed un spagnolo che erano con lui sul Monte Bianco, quando il virus era ancora asintomatico.L'Oms chiama tale fenomeno «super-spreader» (super diffusore), in quanto non è dato sapere a quante altre persone abbia potuto trasmettere il virus. E' proprio la diffusione il punto che ancora resta oscuro agli scienziati, in quanto alcuni ritengono che possa avvenire con le gocce nell'aria, date da sternuto o dal tossire della persona.