Patrick George Zaky, lo studente di Bologna arrestato l'8 febbraio in territorio egiziano, resta in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Mansura in un'udienza durata pochi minuti in cui il giovane si è presentato ammanettato ma in buone condizioni. Ora bisogna attendere il prossimo 22 febbraio dove il tribunale si pronuncerà se prolungare la carcerazione per le accuse di propaganda eversiva, o liberarlo.