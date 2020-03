1-4 marzo 1980, 40 anni fa Pertini in Puglia

La permanenza di Pertini nel capoluogo della Puglia, durò fino alla mattinata di lunedì 3 marzo, quando, dopo aver visitato la Basilica di San Nicola, raggiunse Taranto (con una tappa a Martina Franca) e successivamente Brindisi, accolto dall'entusiasmo delle rispettive popolazioni. In questi due capoluoghi Pertini, da ex militante del movimento operaio di ispirazione socialista, visitò i rispettivi insediamenti industriali dell'Italsider e della Montedison. L'ultima tappa pugliese fu a Lecce dove nella giornata di martedì 4 marzo omaggiò anche il Comune di Maglie, noto per aver dato i natali all'Onorevole Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 a 2 mesi di distanza dall'elezione di Sandro Pertini a presidente della Repubblica, avvenuta l'8 luglio 1978. Il quarantennale delal sua visita in Puglia coincide per uno strano scherzo del destino con il trentennale della sua scomparsa, avvenuta il 24 febbraio 1980.





Il 1 marzo 1980, Sandro Pertini iniziò la Visita di Stato di 5 giorni in Puglia. Dopo la sua presenza nel capoluogo dauno, domenica 2 marzo fu a Bari per una giornata ricca di impegni istituzionali. Fra essi, quello particolarmente toccante fu il ritorno al Carcere di Turi ed in particolare presso la cella nella quale fu detenuto con Antonio Gramsci per la sua avversione al regime Fascista.