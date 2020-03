Il colosso indiano dell'acciaio Arcelor Mittal si impegna "ad impiegare" alla fine del nuovo piano industriale "2020-2025" "il numero complessivo di 10.700 dipendenti". Lo prevede l'istanza di accordo consegnata dai commissari ex Ilva al Mise, in cui si indica il "31 maggio 2020" come termine per trovare un accordo coi sindacati per utilizzare anche la Cigs fino al raggiungimento della "piena capacità produttiva".