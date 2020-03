Bari citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia e altre curiosità

Ricordare il sommo Poeta, simbolo della cultura e della lingua italiana, è un modo per unire ancora di più il Paese in questo difficile momento.L’appuntamento è per le 12 di oggi in cui siamo tutti chiamati a leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia e sarà l’orario di punta per le celebrazioni che proseguiranno durante tutta la giornata sui social con letture, performance e curiosità dedicate a Dante.Mi piace partecipare all’evento con alcune curiosità su Dante.Bari può essere orgogliosa di essere stata citata da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia, citazione che la Puglia divide solo con Brindisi e che molte città famose ci invidiano. Quanto sopra è riportato da Armando Perotti nel suo volume “Bari dei nostri nonni”. Quanto sopra è ricordato anche da Nicola Roncone nella sua corposa pubblicazione “L’Istria e la Puglia negli Studi di Francesco Babudri”, nella quale si legge che la nostra città non è citata come un insignificante inciso, ma come termine essenziale nella trafila di un discorso in uno dei più delicati canti del Paradiso, l’ottavo, in cui traspira il dramma della mancata vita di un principe magnifico, Carlo Martello, il quale se fosse vissuto più a lungo, avrebbe saputo compiere tante belle imprese di pacifica e proficua politica. In questo ambiente di luce appare il nome di Bari, circoscrivendo una configurazione politica di grande momento.…………«Quella sinistra riva che si lavadi Rodano poi ch’è misto con Sorga,per suo segnore a tempo m’aspettava, (60)e quel corno d’Ausonia che s’imborgadi BARI e di Gaeta e di Catona,da ove Tronto e Verde in mare sgorga.» (63)……………E per restare ancora con Dante, ecco un’altra curiosità relativa alle “Crittografie mnemoniche dantesche”, riprese dal volume di F. Comerci e M. Cosmai «Italiano a doppio senso». Il termine crittografia deriva dall’unione di due parole greche: “kryptós” che significa nascosto, e “gráphein” che significa scrivere. Pertanto la crittografia tratta delle “scritture nascoste”, ovvero dei metodi per rendere un messaggio “offuscato” in modo da non essere comprensibile a persone non autorizzate. Tale messaggio si chiama comunemente crittogramma.