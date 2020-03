Bari: la Prestige Groups dona 500 mascherine all'Ospedale Oncologico

La Prestige Groups srl, su iniziativa del dottor Stefano Petrillo, ha donato al Comune di Bari 500 mascherine con valvola, del modello N95, che sono state consegnate stamattina all'Istituto Oncologico "Giovanni Paolo II" affinché siano messe a disposizione del personale sanitario dell'ospedale."Siamo grati alla Prestige Groups - commenta il sindaco Antonio Decaro - che in questo momento di difficoltà ha voluto donare 500 mascherine con filtro al personale dell'oncologico barese, in prima linea nel contrasto all'emergenza sanitaria in atto. Gesti come questo rappresentano non solo un aiuto fondamentale per il personale medico e sanitario, impegnato quotidianamente a tutela della salute dei cittadini, ma anche una testimonianza di quel senso di solidarietà che resta il collante più forte della nostra comunità anche nei momenti drammatici"."La Prestige Groups si aggiunge oggi al lungo elenco di società, associazioni e singoli cittadini che in questi giorni scelgono di offrire il proprio contributo alla città di Bari, e che ringrazio di cuore a nome di tutti i baresi".