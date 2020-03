Basket: Sassari va ko 95-80 col Burgos ed è fuori dalla Champions

Nella seconda gara degli ottavi di finale di Champions di basket maschile Sassari ha perso 95-80 fuori casa contro gli spagnoli del Burgos ed è stato eliminato. La gara si è giocata a porte chiuse, senza spettatori, per l’emergenza Coronavirus. Primo quarto, Bilan 9-2 per i sardi. Evans, 16-4. Spissu, 22-6. I sardi si impongono 32-21. Secondo quarto, Evans 34-23 Sassari. Rivero, 35-34 per gli spagnoli.Spissu, 41-38 per i sardi. Apic, 45-41 per il Burgos. Gli spagnoli prevalgono 45-43. Terzo quarto, Clark 49-43 per la squadra avversaria. Bassas, 57-45. Benite, 68-56. Fitipaldo, gli spagnoli trionfano 74-61. Quarto quarto, Mc Fadden 79-66 per il Burgos. Apic, 84-68. Fitipaldo, 91-76. Mc Fadden, il Burgos vince questo quarto, 95-80 tutta la partita e si qualifica per i quarti di finalle. Sconfitta immeritata per il Sassari. Migliori realizzatori, nei sardi Spissu 24 punti, negli spagnoli Clark 22 punti.