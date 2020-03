Tennis, Potchefstroom: Musetti e Ornago volano al secondo turno

Nel primo turno del torneo di tennis masvhile di Potchefstroom in Sudafrica Lorenzo Musetti ha vinto 6-2 7-5 contro l’irlandese Carr. Fabrizio Ornago ha sconfitto 6-0 6-3 il sudafricano Roothman. Il francese Doumbia ha superato 6-4 6-2 il ceco Gengel. L’americano Thirouin ha battuto 6-7 6-2 7-6 il sudafricano Malan. Il tedesco Prechtel ha prevalso 6-1 6-4 sul sudafricano Beckley.Il giamaicano Brown ha avuto la meglio 7-6 7-5 sul francese Denolly. L’austriaco Miedler ha vinto 6-2 3-6 6-0 contro l’americano Hunter. Tra le donne l’americana Kenin ha vinto il torneo di Lione in Francia. Ha sconfitto in finale 6-2 4-6 6-4 la tedesca Friedsam. Nelle semifinali la Kenin ha superato 7-6 6-7 7-6 la belga Van Uytvanck e la Friedsam ha prevalso 6-3 3-6 6-2 sulla russa Kasatkina. L’ucraina Svitolina ha vinto il torneo di Monterrey in Messico.. Ha battuto in finale 7-5 4-6 6-4 la ceca Bouzkova. Nelle semifinali la Svitolina ha superato 6-0 6-1 l’olandese Rus e la Bouzkova ha prevalso 6-3 6-4 sulla britannica Konta.