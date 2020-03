Coronavirus, Serie A: ipotesi play off e play out

Ieri a Roma il Consiglio Federale dopo aver deciso di sospendere i campionati di calcio di A B e C fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus, ha valutato altre ipotesi. Il presidente della FiGC Gabriele Gravina ha dichiarato che il torneo di Serie A potrebbe concludersi entro il 31 maggio. Ma perché questo diventi realtà Gravina scriverà all’UEFA per fare rinviare al 2021 gli Europei che altrimenti inizierebbero come stabilito il 12 giugno.Gravina ha anche dichiarato che se l’emergenza Coronavirus non dovesse permettere la regolare ripresa del campionato il 5 aprile, cioè se ci sarà ancora una sospensione potrebbe esserci l’ipotesi dei play off per assegnare lo scudetto e dei play out per decidere le retrocesioni. A questa ipotesi sarebbe favorevole anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ma prima si dovrà ascoltare il parere dei dirigenti e dei presidenti di tutte le società di Serie A.Altra ipotesi più remota è quella di assegnare lo scudetto a tavolino alla squadra che è prima classificata ora in Serie A. Il 23 marzo ci sarà un nuovo Consiglio Federale che dovrebbe decidere in modo definitivo. Inoltre si dovranno riorganizzare i calendari e stabilire le date dei recuperi ha dichiarato Gravina. La Spal il Milan il Cagliari il Bologna la Fiorentina la Lazio il Brescia e il Sassuolo hanno sospeso in Serie A gli allenamenti per il Coronavirus.