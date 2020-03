Bitonto: Patierno capocannoniere con 20 gol

L’attaccante del Bitonto Patierno è il capocannoniere del Campionato di Serie D girone H con 20 gol. Secondo il centravanti cubano del Cerignola Rodriguez con 14 reti. Terzo nella classifica cannonieri l’attaccante del Gravina Santoro con 13 gol. Seguono la punta Mincica del Casarano e il centravanti Palazzo dell’Andria con 12 reti. In classifica anche i due attaccanti del Fasano Diaz e Corvino con 10 reti.La miglior difesa di questo girone, sospeso come l’intero torneo fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus, è quella del Bitonto con 10 gol subiti. Seconda la difesa del Foggia con 16 reti subite. Nella corsa verso la promozione in Serie C primo in classifica è il Bitonto con 55 punti. Secondo il Foggia a 54 punti.