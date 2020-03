Coronavirus: spazio di ascolto/sostegno a cura della Associazione Crocerossine d’Italia Onlus

BARI - Lo Spazio di Ascolto/Sostegno a cura della Associazione Crocerossine d’Italia Onlus L’Associazione Crocerossine d'Italia Onlus, fondata su idea dell’attuale Presidente Mila Brachetti nel 2014, insieme ad un gruppo di donne, è aperta a tutti coloro che ne condividano i valori umanitari fondativi e che guardino al volontariato come strumento per aiutare le fasce più fragili nella vita e nelle emergenze.I Soci e le Socie, ormai su tutto il territorio nazionale, intervengono in momenti di crisi e in ordinari momenti di vita quotidiana: in ogni scenario l’impegno umanitario di ciascuna Socia e ciascun Socio appartenenti all’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus si esprime con generosità e rigore al fianco di Istituzioni ed Enti. Gli ideali ed i valori, infatti non si esauriscono nel tempo effettivo dell’attività volontaristica tout court, ma rappresentano una scelta di vita: sono, infatti, la motivazione che quotidianamente spinge ciascun essere umano – che indossi o no la divisa – a porsi al servizio di coloro che sono sofferenti e in difficoltà con generosità, dedizione e disponibilità.Nei comunicati ufficiali della Associazione, in merito a questa difficile Emergenza sanitaria, si legge: “L'etica della responsabilità, che pensa non solo alla purezza degli ideali, ma anche alle loro conseguenze per gli altri, è un fondamento della vita civile e della democrazia, scrive Claudio Magris. L'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus nella pienezza dei valori umanitari che la guidano e nella sua interezza si rivolge a tutti coloro che in questo difficile momento del Paese sono in difficoltà a causa della diffusione del Covid-19.L'Associazione si rende disponibile, sempre nel rispetto delle disposizioni governative, a prestare ascolto alle varie necessità. Con trepidazione il Consiglio nazionale con le varie Sezioni sul territorio segue l'evolversi della situazione, fiduciosa del pieno senso di responsabilità che deve prevalere su ogni interesse individuale per il bene della collettività.Centrale per l'Associazione è il valore della Persona come tale e della reciprocità di azioni condivise che rinforzano il senso dell'appartenenza ad una Comunità che in questo momento avverte la fragilità propria dell'essere umano. Siamo cittadini del mondo, figli della Terra, di un ambiente di cui urge prendersi davvero amorevolmente cura. E la consapevolezza che ciascuno di noi può fare la propria parte diviene il volano per poter contenere le angosce e l' inevitabile panico in situazioni di “emergenza”. Sulla base dunque di tali considerazioni è stato istituito il Servizio: Coronavirus e disagio - chiamateci per un sostegno! **0686357062**