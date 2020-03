- Gli americani hanno deciso di proteggersi in caso di disordini per coronavirus acquistando armi per la difesa personale. Il Guardian ha riferito che soprattutto nella costa occidentale c'è stata la fila per entrare in armeria. Un sito per acquisti online, Ammo.com, ha comunicato che tra il 23 febbraio ed il 4 marzo c'è stata un aumento degli acquisti, pari al 68%.