Serie C: vince la Virtus Francavilla Fontana, ko Monopoli e Bisceglie

L’arbitro che doveva dirigere questo match, Enrico Maggio della sezione di Lodi, è stato sostituito per il Coronavirus da Mario Vigile della sezione di Cosenza. La Virtus Francavilla Fontana ha vinto 1-0 a Teramo ed è nona a 40 punti in zona play off. Per la squadra di Bruno Trocini determinante la rete segnata al 26’ del primo tempo da Vazquez di testa. Terza sconfitta in casa consecutiva per gli abruzzesi. Il Bisceglie ha perso 1-0 allo Stadio “Gustavo Ventura” contro il Catania ed è terzultimo con 20 punti. La squadra di Cristiano Lucarelli ha segnato al 18’ del secondo tempo con Salandria, tiro di destro su passaggio di Di Molfetta. Il Bisceglie è rimasto in dieci. Espulso al 93’ Montero per un duro fallo su Pinto.

- In attesa del posticipo che si giocherà stasera alle 20,45 allo Stadio “Nicola Ceravolo” tra il Catanzaro e il Bari, si sono disputate a porte chiuse le partite delle altre squadre pugliesi nell’undicesima giornata di ritorno del girone C di Serie C. Il Monopoli ha perso 1-0 in casa con la Casertana ed è terzo in classifica con 57 punti. Per i campani decisivo per il successo il gol realizzato nel secondo tempo al 93’ da Corado su rigore, dato per un fallo del portiere Antonino sullo stesso Corado, subentrato a Starita.