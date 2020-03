Conte: "E' nostra ora più buia, ma ce la faremo"

ROMA - Le rinunce che si stanno facendo ora per l'emergenza del coronavirus, sono delle rinunce che si fanno: a dichiararlo il presidente del Consiglioin un'intervista a "La Repubblica".aggiunge. "Il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari è stato rinviato sine die. Esiste la possibilità di rinviare anche le elezioni regionali?", chiede l'intervistatore. "Al momento questa possibilità non è contemplata", risponde Conte.In questi giorni, prosegue nella sua intervista ripresa anche dal quotidiano spagnolo El Pais, nella quale spiega chevista la virulenza del Covid-19. "Il governo coordina con la massima intensità e concentrazione la macchina organizzativa.spiega il premier, rivelando che anche lui ha fatto il tampone "ed è negativo".In merito poi alla circolazione all'esterno della bozza del decreto, prima che fosse firmato, Conte la giudicache "ha causato confusione e incertezza presso i cittadini". E avverte: d'ora in poi "adotteremo contromisure severe affinché situazioni del genere non si ripetano più".