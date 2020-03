Coppa Italia Eccellenza: il Corato supera 3-1 il Vultur Rionero

- Nella seconda giornata della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza il Corato ha vinto 3-1 fuori casa contro il Vultur Rionero. Nel primo tempo i lucani hanno sbagliato un rigore dato per un fallo di Vergori su Scavone. Lo stesso Scavone si è fatto parare il tiro dal portiere Addario. I pugliesi hanno replicato. Un tiro di Petitti è stato respinto con le mani dal portiere Della Luna.Nel secondo tempo i lucani propositivi. Un tiro di Nano ha trovato il difensore Vergori pronto a salvare con un piede. Il Rionero al 12’ è passato in vantaggio. Vicedomini ha involontariamente deviato il pallone nella propria porta. Il Corato ha pareggiato al 15’ con Petitti, tiro da fuori area. I pugliesi sono andati in vantaggio al 26’ con Leonetti, tiro di destro su passaggio del nigeriano Agodirin Kola. Hanno insistito. Una conclusione di Leonetti non ha inquadrato di poco la porta. Il Corato ha segnato il terzo gol al 35’ con Agodirin Kola di testa su cross di Zangla.Importante successo per il Corato. Nella terza giornata della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza il Corato giocherà in casa contro l’Afragolese. Alla squadra di Massimo Pizzulli basterà un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza a livello nazionale.