Serie B: al Chievo arriva Aglietti, a Cremona Bisoli

- Alfredo Aglietti è il nuovo allenatore del Chievo Verona in Serie B. E’ subentrato a Michele Marcolini, esonerato dopo la sconfitta 1-0 in casa col Livorno nella settima giornata di ritorno. Aglietti ha firmato per la squadra veneta fino a giugno del 2021. Sarà affiancato in questa sua nuova squadra a Verona dall’allenatore in seconda Cesar Vinicio Cervo De Luca e dal preparatore atletico Daniele Sorbello.Nella scorsa stagione Aglietti ha allenato in B il Verona, dove fu esonerato e sostituito da Ivan Juric che ha poi portato i gialloblu in Serie A. Aglietti ha già debuttato sulla panchina del Chievo Verona nella partita che i veneti hanno pareggiato ieri sera 1-1 ad Ascoli. Il Chievo Verona è nono in classifica a 38 punti. I veneti cercheranno di qualificarsi per i play off per la promozione in Serie A.Cambio di panchina anche alla Cremonese. La società grigiorossa della Lombardia ha esonerato il tecnico Massimo Rastelli dopo la sconfitta 3-2 in casa con l’Empoli nell’ottava giornata di ritorno. Al suo posto arriverà a Cremona Pierpaolo Bisoli, che esordirà in panchina sabato 7 marzo alle 15 a Frosinone. La Cremonese è quartultima in classifica con 27 punti. L’obiettivo è la salvezza.