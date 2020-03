- Nel girone A del Campionato di calcio di Promozione Pugliese il capocannoniere è l’attaccante Luigi Rana della Vigor Bitritto con 27 gol. Secondo il centravanti Trotta del Manfredonia con 22 reti. Terzo l’attaccante della Sly United Bari Zotti che ha realizzato 21 gol. Quarti l’altro attaccante della Sly United Bari Lacarra, la punta della Vigor Bitritto Visconti e il centravanti del Ginosa Loconte con 18 reti.Quinto il centravanti Gjona del Castellaneta con 17 reti. Il Campionato di Promozione Pugliese è sospeso fino al 3 Aprile per l’emergenza Coronavirus. A cinque giornate dalla fine, la Sly United Bari è prima in classifica da sola con 68 punti. Secondo il Manfredonia con 64 punti. La Sly United Bari e il Manfredonia sono in corsa verso la promozione in Eccellenza Pugliese.