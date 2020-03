Coronavirus: le disposizioni della CEI

L'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Coronavirus richiederà l'applicazione di provvedimenti straordinari disposti dalla Conferenza Episcopale italiana in linea con il Decreto Ministeriale emanato dal Governo nazionale il 4 marzo.Il primo di essi, già in vigore da giovedì 5 marzo, riguarda la chiusura fino al 15 marzo delle scuole cattoliche e dei seminari, coma dall'art.1 comma d del Decreto Ministeriale. A questa prima disposizione si aggiungono quelle che qui di seguito si elencano :- sospensione delle attività di catechesi, assimilabili alle manifestazioni e agli eventi che comportano affollamento di persone e che non possono assicurare la distanza di almeno 1 metro, fino al 3 aprile, come da art.1 comma b del Decreto.- regolare proseguimento delle celebrazioni eucaristiche e degli incontri di preghiera che caratterizzano questo periodo quaresimale, come direttamente predisposto dalla Cei.La Conferenza Episcopale Italiana, nel contempo, invita a mettere in atto i comportamenti prudenziali già consigliati (svuotamento delle acquasantiere, omettere il segno della pace e ricevere la Santa Comunione solo sulla mano). Inoltre, al termine dei funerali, dei trigesimi e degli anniversari per i defunti, di far sì che si evitino le condoglianze, come indicato nella nota pubblicata sul relativo Sito Ufficiale.