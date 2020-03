Coronavirus, Lega: "Sanità Lazio rischia il collasso, Zingaretti prenda esempio da altre regioni"

ROMA - “La sanità nel Lazio è sotto pressione e rischia il collasso se non si interviene subito con un progetto di potenziamento delle strutture e del personale sanitario”. Lo afferma, eurodeputata della Lega e responsabile della Sanità per il partito nel Lazio, a proposito dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus Covid-19.“Non siamo ancora al livello di contagio registrato in altre regioni, come ad esempio Lombardia e Veneto – aggiunge Regimenti – dalle quali il presidente Zingaretti dovrebbe prendere esempio per il grande lavoro di contenimento che si sta svolgendo, ma anche nel Lazio cominciano a mancare medici e infermieri e si registrano difficoltà operative in diversi ospedali. A preoccupare è soprattutto la terapia intensiva, che è già al limite della disponibilità”.“Bisogna pertanto agire velocemente per potenziare le strutture sanitarie laziali – conclude Regimenti, che è anche medico legale – pur nella consapevolezza che ciò potrebbe non bastare, perché l’emergenza coronavirus è stata purtroppo sottovalutata. Proprio per questo, però, è necessario assicurare il massimo sforzo per tutelare i cittadini e garantire il giusto sostegno ai professionisti del settore, che operano, con grande spirito di sacrificio, ormai senza sosta tra mille difficoltà”.