Coronavirus, Perrini: “Sanifichiamo anche i luoghi urbani maggiormente frequentati”

BARI - “Le strade, i marciapiedi, le piazze sono i luoghi urbani che maggiormente e generalmente vengono frequentati dai cittadini, in questi giorni meno perché dobbiamo restare in casa per evitare la diffusione del coronavirus. E allora quale miglior momento se non questo per procedere a una sorta di sanificazione di questi luoghi? Alcune Comuni pugliesi, come Trani per esempio, si sono attivati in tal senso e hanno ordinato all’AMIU di procedere ad eseguire ogni sera (dalle ore 22:00 alle 04:00) i lavaggi di strade, marciapiedi e piazzali pubblici, utilizzando soluzione acquosa contenente ipoclorito di sodio opportunamente diluito (come da indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto definito di concerto con la ASL BAT).