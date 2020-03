Coronavirus rinviato il Consiglio Federale del 23 marzo

La Federcalcio ha rinviato il Consiglio Federale del 23 marzo per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. La riunione è stata rinviata a data da destinarsi. Il Consiglio Federale doveva decidere le possibili date di recupero delle partite di Serie A ed esaminare le proposte della Lega di Serie B e della Lega Pro per la ripresa dei campionati dopo lo stop che è previsto fino al 3 aprile.Gravina ha dichiarato durante la trasmissione radiofonica “Radio anch’io Sport” che” difficilmente si riprenderà a giocare il 5 aprile, oppure il 19 aprile cioè la domenica dopo Pasqua, ma è più probabile che si riprenda a giocare a maggio”. “Tutto però rimane nel campo delle ipotesi” ha dichiarato ancora Gravina. Per questo motivo il Consiglio Federale non si potrà svolgere lunedì prossimo 23 marzo. La nuova data sarà decisa nelle prossime settimane. Dipende dall’evoluzione dell’emergenza Coronavirus. Tutti gli sportivi sperano però che questo brutto momento finisca in fretta, e che si possa riprendere a giocare dal 5 aprile.