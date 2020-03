Nel Valencia che gioca nella Liga, il campionato di Serie A della Spagna, cinque tesserati sono risultati positivi al Coronavirus, cioè al Covid 19. Tre sono calciatori, Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala e Josè Gayà. Il quarto è il medico Julian Aliaga. Il quinto è Paco Camarasa, dello staff tecnico. E’ molto probabile che i cinque tesserati della squadra di calcio spagnola abbiano contratto il Coronavirus a Vitoria nella trasferta contro l’Alaves.Tutti i calciatori del Valencia, tra i quali anche Florenzi che nella prima parte di questa stagione ha giocato nella Roma in Serie A, sono stati messi in quarantena. La Liga è stata sospesa per due settimane. Anche l’Atalanta che ha giocato contro il Valencia in Coppa dei Campioni, è in quarantena. I bergamaschi dovrebbero riprendere gli allenamenti martedì 24 marzo.