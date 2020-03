Coronavirus: scoperta frode mascherine e gel nel Barese

BARI - Sono state eseguite nelle ultime ore dalle Fiamme Gialle perquisizioni in 30 società di 22 comuni baresi nell'ambito di una indagine su presunte manovre speculative, fraudolente e truffaldine nella commercializzazione di mascherine protettive e dei presidi medico-chirurgici disinfettanti, "approfittando - spiega la Procura - dell'attuale contesto emergenziale di natura sanitaria che sta interessando il nostro Paese a causa della sempre crescente diffusione di Coronavirus". Sequestrate mascherine protettive, gel e salviette per le mani (oltre 30mila i prodotti posti sotto sequestro) per un valore commerciale di circa 220mila euro.