Coronavirus, Tateo (Lega): "Emiliano adotti misure per famiglie"

BARI - “Le famiglie pugliesi hanno bisogno di un supporto concreto da parte della Regione per far fronte alla chiusura di scuole e istituti stabilita dal Governo per l’emergenza Coronavirus, serve un’impegno deciso da parte dell’istituzione per non abbandonare a sé stessi i genitori pugliesi”. Lo dichiara Anna Rita Tateo, deputata pugliese della Lega, che aggiunge: “Mi aspetto da Michele Emiliano iniziative in tempi brevissimi per aiutare le nostre famiglie a fronteggiare questa situazione emergenziale, occorrono misure serie e vanno attivate al più presto”.