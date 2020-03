Il capo della Protezione Civile Borrelli ha snocciolato i numeri sui contagi del Coronavirus in Italia, evidenziando lo stop all'ottimismo dei giorni scorsi, in quanto sono aumentati i decessi che sono 743 in più di ieri, per un totale di 6820 persone decedute in tutto il paese.Il numero dei positivi al virus è di 54030, facendo registrare così 3612 nuovi casi rispetto a ieri, così come aumentano le guarigioni, arrivate a 8326, 894 in più delle ultime 24 ore.