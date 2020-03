Scelta di grande solidarietà da parte di Cristiano Ronaldo per l’emergenza Coronavirus. Il quotidiano Marca ha rivelato che il fuoriclasse portoghese della Juventus ha deciso di trasformare i suoi hotel in strutture gratuite per l’assistenza dei pazienti che sono risultati positivi al Coronavirus. Ronaldo donerà anche 23 milioni di euro agli ospedali in Portogallo per cercare di risolvere in modo efficace questa difficilissima situazione. Ronaldo pagherà pure i medici gli infermieri e tutti coloro che lavoreranno negli ospedali.Soddisfatti di questo bellissimo gesto i capi delle strutture sanitarie del Portogallo. Cristiano Ronaldo ha anche mandato un messaggio di pronta guarigione a Rugani della Juve positivo nei giorni scorsi al Coronavirus. Ronaldo tornerà a Torino tra due settimane per riprendere gli allenamenti con la Juve. La madre di Ronaldo sta meglio a Madeira in Portogallo dopo che nelle scorse settimane ha avuto l’ictus.