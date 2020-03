MILANO - Un assembramento che non si vedeva da tempo quello di stamani alle 7 al terminal di Lampugnano, a Milano, il principale scalo per i pullman di linea diretti in tutta Italia e all'estero. In circa 150, tra cui soprattutto stranieri e studenti, hanno atteso gli autobus. Qui di solito alla domenica mattina c'è pochissima gente - dice un negoziante - perché chi parte va via al sabato o al venerdì. Oggi è pieno e sta aumentando. Ma il grosso è stato ieri sera"."Noi stiamo aspettando il pullman per andare a Bari, arriva alle 10 ma siamo venuti presto per capire che succedeva. All'inizio volevamo restare, ma tutti i nostri amici che stanno al Nord sono già giù". A raccontarlo sono tre studenti pugliesi che frequentano l'università a Milano. "I corsi sono sospesi - aggiungono - gli esami non si capisce come si daranno e quando. Tutti i nostri compagni di corso sono partiti la scorsa settimana".