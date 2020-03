Duomo di Milano riapre con molte cautele

MILANO - Oggi si è tenuta la riapertura, pur tra numerose cautele, del Duomo di Milano. Aperte alle 8 "per una breve preghiera" le porte secondarie, mentre ai fedeli che vorranno visitare la cattedrale, i quali entreranno in numero contingentato per evitare assembramenti, in base al Decreto della Presidenza del Consiglio, l'accesso sarà consentito dalle 9.Transennata all'ingresso principale la navata centrale ma - secondo quanto è stato spiegato - in quanto non ci sono messe, ed è comunque visitabile entrando dalle porte laterali.