BARI - Il prossimo 28 marzo in tutto il mondo si celebra la giornata per l’endometriosi, una malattia cronica invalidante, difficile da diagnosticare e da affrontare, che colpisce circa tre milioni di donne solo in Italia.Per l’occasione il Comune di Bari aderisce alla campagna di informazione e sensibilizzazione internazionale e illumina di giallo la fontana monumentale in piazza Moro.