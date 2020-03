Il cordoglio del M5S per la scomparsa di Pino Tulipani

BARI - “È con grande dolore che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Pino Tulipani, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per questa perdita che arriva improvvisa. Lo ricorderemo per il suo impegno per le persone più fragili a cui ha dedicato tutta la sua vita, iniziato molto prima della nomina a garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.



In questi giorni difficili, in una lettera aperta, aveva sottolineato l'importanza di non lasciare sole le persone più fragili, ma di combattere un nemico invisibile rimanendo uniti. Oggi tutti noi sentiamo ancora più forte la responsabilità di mettere in pratica quanto da lui scritto in quella lettera”.